26 мая Египет возобновил поставки помощи в Газу, но только через отдельный переход Керем Абу Салим (Керем-Шалом). Более 120 египетских грузовиков с гуманитарной помощью пересекли КПП и въехали в Газу. Двумя днями ранее президент США Джо Байден поговорил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и потребовал от того пропустить помощь в Газу.

КПП Рафах по-прежнему закрыт с египетской стороны. Каир заблокировал переход 7 мая, после того, как Израиль захватил пограничный пункт со стороны Газы. Это стало гневной реакцией Каира в ответ на израильское вторжение в город.

Египет отказывается вновь открывать свою сторону перехода Рафах до тех пор, пока контроль над приграничными участками Газы не будет возвращен палестинцам. Однако Каир согласился временно перенаправить грузы через израильский переход Керем Абу Салим, главный грузовой терминал Газы.

Белый дом заявил, что ведутся переговоры о «повторном открытии перехода Рафах с договоренностями, приемлемыми как для Египта, так и для Израиля», что потребует тактического передислоцирования личного состава Израиля в этом районе.

Тель-Авив заявляет, что разрешил въезд сотням грузовиков, но гуманитарные агентства ООН заявляют об опасносности для водителей забирать помощь с израильской стороны. В последние недели десятки израильских радикалов, включая незаконных еврейских поселенцев, нападали на грузовики с гуманитарными грузами, несколько водителей пострадали.

Южная часть Газы была в значительной степени отрезана от помощи с тех пор, как Израиль начал вторжение в Рафах 6 мая. С тех пор более 1 млн палестинцев покинули город.

Египет, так же как и США, ООН и ЕС, призывает Израиль прекратить наступление на Рафах, самый южный город Газы.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил призывы к прекращению вторжения. Премьер утверждает, что силы его страны будут добиваться «полной победы» над ХАМАС.

За последние дни израильские силы взяли под контроль более 70% границы Газы с Египтом, известной как Филадельфийский коридор, и продвинулись глубже в Рафах, нанеся удары по лагерю беженцев аль-Шабура.