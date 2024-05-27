Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили, наложенного на закон об «иноагентах». О том, что Зурабишвили наложила вето на спорный законопроект, стало известно 18 мая.

«Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на нашем европейском пути», — заявила Зурабишвили. «Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт», — заявил глава комитета Анри Оханашвили.

В обсуждении участвовали представители оппозиции, а докладчиком выступил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, который представил мотивированные замечания Зурабишвили, требующей отмены закона на следующий день после его вступления в силу.

Теперь вопрос будет вынесен на голосование на пленарном заседании, которое состоится 28 мая.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны в измене родине. В своем выступлении на мероприятии по случаю Дня независимости он заявил: «Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента».

В свою очередь, Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства, раскритиковала действия властей и подчеркнула, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — европейский или пророссийский.

14 мая парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию, что вызвало массовые протесты в стране. Критики считают закон пророссийским.

Ранее ЕС и США раскритиковали принятие закона в Грузии. ЕС пригрозил пересмотреть безвизовый режим с Грузией, а Госдепартамент США предупредил о введении визовых ограничений против тех, кого считает ответственными за «подрыв демократии в Грузии».