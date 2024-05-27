По словам дипломата, МИД России занимает «позитивную» позицию по вопросу исключения «Талибана» из «реестра террористов» и согласовал ее с другими ведомствами.

Кабулов отметил, что без исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций будет преждевременно говорить о признании властей Афганистана.

«Это (исключение «Талибана» из списка запрещенных перед его признанием — прим. ред.) обязательно. <…> Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России», — добавил он.

В МИД ждут принятия соответствующего решения, добавил дипломат.

О том, что «Талибан» могут исключить из реестра запрещенных в России террористических группировок, Кабулов заявил еще в июне 2023 года. Тогда дипломат сказал, что для этого талибы должны выполнить свои «изначальные обязательства о создании инклюзивного, этнополитически инклюзивного правительства».

«Талибы» должны заслужить признание. Если они сделают этот шаг, он откроет дорогу для возможного признания режима талибов Россией. Кстати, именно по этой причине афганское посольство в Москве сейчас возглавляет временный поверенный в делах Афганистана — принять посла мы не можем, поскольку не признаем правительство «Талибана» — сказал Кабулов.

В российском МИД также утверждали, что Москва не считает «Талибан» террористическим «по существу», отмечая, что движение эволюционировало, «объявив себя национальным».

«Талибы объявили, что не собираются заниматься глобальным джихадом, переносить свою идеологию и образ мысли на соседние государства», — пояснил Кабулов.

Переговоры с Россией, касающиеся официального признания «Талибана» в качестве афганского правительства, ведутся с 2021 года, когда представители движения захватили столицу Афганистана Кабул и взяли под свой контроль большую часть страны.

В мае талибы участвовали в экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который прошел в Татарстане. Кроме того, Москва направила приглашение талибам принять участие в июньском Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил Кабулов.