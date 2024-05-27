МИД Азербайджана обвинил французские СМИ в расширении клеветнической кампании против Баку.

«Французская сторона не только не принесла извинений за подобные безответственные и неприемлемые заявления, но даже расширила клеветническую кампанию против Азербайджана в таких местных СМИ, как Le Point и другие», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, антиазербайджанская кампания, проводимая Францией, рядящейся в демократические одежды, «является попыткой скрыть провал своей внешней политики». Он также подчеркнул: «Французская сторона должна быть уверена, что проводимая ею кампания против нашей страны, озвучиваемые непристойные выражения и провокации не останутся без ответа».

Отношения между Баку и Парижем резко ухудшились после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность после войны в Карабахе. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 16 мая в интервью телеканалу назвал Азербайджан «диктатурой», а также обвинил закавказскую республику в «резне армян» и сотрудничестве со сторонниками независимости Новой Каледонии.

МИД Азербайджана резко раскритиковал эти заявления и потребовал извинений от Парижа, предупредив о «еще более негативных последствиях для отношений между Азербайджаном и Францией».

Позднее французский сенатор от партии «Республиканцы» Валери Буайе предложила заморозить активы Азербайджана во Франции и направить их на восстановление ущерба, вызванного волнениями в Новой Каледонии.