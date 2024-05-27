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Смертельный пожар в Индии
При пожаре в игровом зале в Индии погибли более 27 человек. Большинство жертв — дети и подростки
Смертельный пожар в Индии
При пожаре в игровом зале в Индии погибли более 27 человек / Photo: Reuters
27 мая 2024 г.

В индийском городе Раджкот, расположенном в западном штате Гуджарат, в результате пожара в переполненном игровом зале парка развлечений погибли более 27 человек, большинство из которых — дети и подростки.

Окружной прокурор Прабхав Джоши уточнил, что еще 12 человек были госпитализированы.

«Полиция задержала четырех человек, связанных с игровой зоной, для допроса», — сообщил чиновник.

Владелец заведения находится под следствием по подозрению в халатности, сообщили в полиции.

Пожар внезапно вспыхнул во второй половине дня по местному времени и был локализован. Представители местных служб заявили, что причиной возгорания предположительно стало короткое замыкание. Спасательные работы продолжаются.

В момент возникновения пожара в двухэтажном строении парка развлечений и тематических аттракционов TRP находились более 300 человек, сообщил один из офицеров местной пожарной охраны.

«Люди оказались в ловушке, так как временная конструкция на объекте обрушилась рядом со входом, что затруднило их выход. Пламя быстро распространилось из-за горючего материала», — сказал он.

На ликвидацию пожара ушел почти час. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что тела погибших сильно обгорели. В парке развлечений TRP, помимо сгоревшего зала игровых автоматов, имеется также развлекательный центр с боулингом, картингом и прыжками на батуте. Основными посетителями являются подростки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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