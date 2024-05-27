Нехватка рабочей силы привела к увеличению числа рабочих мест в сфере приготовления питания и гостеприимства, которые занимают люди, прибывающие в Великобританию по визам квалифицированных рабочих. По подсчетам газеты Financial Times, за год с марта 2023 по март 2024-го повара обогнали программистов и стали самой большой профессиональной стратой среди прибывших в Британию иммигрантов.

За год поварам было предоставлено 6203 рабочие визы, что на 54% больше, чем в предыдущем году. За тот же период количество разрешений на работу, выданных программистам и разработчикам программного обеспечения, сократилось более чем вдвое с 8752 до 4280.

Противоположные тенденции подчеркивают, в какой степени нехватка рабочей силы сохраняется в низкооплачиваемых секторах, даже несмотря на замедление найма в технологическом секторе и других профессиях «белых воротничков».

На прошлой неделе Управление национальной статистики сообщило, что иммиграция в 2023 году оставалась близкой к рекордному уровню, примерно 1,22 млн человек. Причем работа вытеснила учебу в качестве основной причины приезда людей в Великобританию.

Это было вызвано резким увеличением количества виз, предоставляемых работникам по уходу и их родственникам. По данным британского МВД, за год до марта 2024 года было выдано в общей сложности 67,7 тыс. виз квалифицированным рабочим — это на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Помимо спада в технологическом секторе, который также ударил по найму ИТ-бизнес-аналитиков из-за рубежа, количество виз, выданных консультантам по менеджменту в первом квартале 2024 года, было на 42% ниже, чем годом ранее, и составило 474. В секторе финансов и страхования ситуация еще печальнее: спад на 35%, а виз для профессиональной, научной и технической деятельности стало меньше на 36%.

На этом фоне повара чувствуют себя в безопасности. Рост числа виз, выдаваемых поварам, был обусловлен прибытием большого количества иммигрантов из Южной Азии: в первые три месяца этого года 25% виз было выдано индийцам, 22% — бангладешцам и 21% — пакистанцам.