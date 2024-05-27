В округе Кук, штат Техас, недалеко от границы с Оклахомой погибли семь человек, когда торнадо пронесся по сельской местности рядом с парком мобильных домов, сообщили местные власти. В Оклахоме погибли два человека, в том числе гости на свадьбе. Десятки тысяч жителей региона остались без электричества.

«Разрушения очень серьезные», — заявил шериф округа Кук Рэй Саппингтон.

По его словам, среди погибших были двое детей 2 и 5 лет. В небольшом населенном пункте Вэлли-Вью в округе Кук, который сильно пострадал, в одном из домов были найдены мертвыми три человека.

В Арканзасе погибли по меньшей мере пять человек, включая 26-летнюю женщину, которую нашли мертвой возле разрушенного дома в Олви. Об этом сообщил Дэниел Болен из управления по чрезвычайным ситуациям округа.

Еще один человек погиб в округе Бентон, штат Арканзас. Директор по связям с общественностью округа Мелоди Квок сообщила, что несколько человек получили ранения. Спасатели продолжают реагировать на вызовы.

«Сейчас мы все еще ведем поисково-спасательные работы», — сказала она.

Еще два человека погибли в округе Мэрион, штат Арканзас. Власти также подтвердили гибель двух человек в округе Майес, штат Оклахома.

Из-за стихии сотни тысяч домов и предприятий, оказавшихся на пути ураганов, остались без электричества.