Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на симпозиуме «Конституция века Турции. Гражданская конституция. Сильная Турция».

«Нетаньяху и его преступная шайка все больше загоняют себя в угол в своей стране, поскольку не могут сломить героическое сопротивление палестинского народа, и пытаются продлить свою политическую жизнь, проливая больше крови. Но очень скоро он [Нетаньяху] увидит, что это ничего не дает. Подобно Гитлеру, которому он подражает, он не избежит того, что его будут проклинать», — заявил президент Турции.

Глава государства также осудил бомбардировку Израилем лагерей для палестинских беженцев в Рафахе, назвав ее «резней».

«Геноцидальные убийцы, которые до сих пор убили более 36 тыс. наших палестинских братьев, вчера также обрушили ракеты и бомбы на мирных жителей в лагере беженцев в Рафахе, который они объявили безопасной зоной. Эта резня, произошедшая после призыва Международного уголовного суда остановить нападения, еще раз выявила кровавое и вероломное лицо террористического государства».

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция приложит все усилия для привлечения Израиля к ответственности. «Как Турция, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности этих убийц, этих варваров, в которых нет ни крупицы человечности. Да поможет Аллах палестинскому народу и нашим братьям в Газе. Да покарает Аллах неверующих, которые убивают невинных, не делая различий между младенцами, детьми, женщинами и стариками», — отметил Эрдоган.