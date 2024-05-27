В своем обращении первая леди Турции Эмине Эрдоган подчеркнула, что бомбардировка лагеря для беженцев в Рафахе, несмотря на постановление Международного суда ООН о прекращении нападений, является грубым нарушением прав человека.

«Крик невинных людей, погибших в огне, отзывается в наших сердцах! Нет слов, чтобы описать глубокую печаль и гнев, которые мы испытываем, наблюдая за этим зверством», — заявила Эрдоган.

Она отметила, что Израиль, убивая невинных, лишь разжигает огонь сопротивления в сердцах справедливых людей по всему миру.

«Каждая потеря невинного человека побуждает тысячи палестинцев еще решительнее бороться за справедливость и свободу», — подчеркнула первая леди.

Эрдоган также раскритиковала израильские планы, которые, по ее словам, далеки от реальности и справедливости.

«Сионистская машина, смотрящая на детей как на расходный материал, несмотря на все усилия, не сможет победить», — заявила она.

Эмине Эрдоган призвала к объединению и борьбе за мир и справедливость, отметив, что варварские действия Израиля напоминают всем о необходимости единства и решимости в этом вопросе.

«Мы не забудем и не дадим забыть это зверство, чтобы на омытых кровью наших палестинских братьев землях никогда больше не повторились такие темные события», — сказала первая леди.

«От всего сердца прошу Всевышнего Аллаха стать помощником палестинцев», — подытожила первая леди.