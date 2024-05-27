В воскресенье украинский беспилотник нанес удар по радару дальнего радиуса действия в глубине территории РФ. Это стало поражением второго аналогичного военного объекта за неделю. Об этом СМИ сообщил источник в украинской разведке.

По словам собеседника Reuters, удар был нанесен по радару «Воронеж-М» в районе города Орска в Оренбургской области, примерно в 1500 км от ближайшей территории, где осуществляется фактический контроль Киева.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванный источник в ГУР сообщило, что в ходе воскресной атаки беспилотник пролетел 1800 км.

Источник Reuters, отказавшийся назвать свое имя, не поделился деталями о повреждениях. Но по его словам, это самое глубокое проникновение украинского БПЛА на российскую территорию за все время войны.

Ранее в этом месяце украинская разведка сообщала, что самой дальнобойной на тот момент атакой беспилотников Киева был удар по нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане с расстояния около 1500 км.

Власти РФ не прокомментировали эти сообщения, но российская газета «Известия» и другие СМИ сообщили, что в воскресенье в Оренбургской области был сбит беспилотник и что гражданская инфраструктура не была задета.

Киевский источник также подтвердил ранее появившиеся сообщения об атаке украинского беспилотника на радар «Воронеж-ДМ» на юге Краснодарского края 22 мая.

Русская служба американского информационного агентства RFE/RL привела спутниковые снимки, на которых видны повреждения в районе РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.

Торд Аре Иверсен, независимый оборонный аналитик и бывший офицер норвежских ВМС, заявил, что радары были частью российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Их основная функция, как он рассказал, заключается в обнаружении и отслеживании межконтинентальных баллистических ракет и в частности определять, есть ли угроза ядерного нападения. Они также выполняют второстепенные функции, например, следят за космосом.

Отвечая на вопрос о том, почему РЛС стали мишенью, киевский источник сказал:

«Они следят за действиями украинских сил безопасности и обороны на юге Украины».

В последние месяцы Киев все чаще использует БПЛА дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российским военным и энергетическим объектам, в особенности нефтеперерабатывающим заводам.