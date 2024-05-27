Главы МИД стран Евросоюза одобрили новые санкции за нарушения прав человека в России, сообщает DPA со ссылкой на неназванных дипломатов. Под санкции попали ФСИН России, а также 19 судей, прокуроров и следователей.

«Министры иностранных дел стран ЕС приняли новый режим санкций для наказания за серьезные нарушения прав человека в России после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального», — пишет источник.

Глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что введение санкций инициировал Стокгольм и выразил удовлетворение в связи с тем, что это предложение было утверждено, передает постпредство Швеции в Евросоюзе.

Постановление о новых санкциях было опубликовано в Официальном журнале ЕС 27 мая, таким образом ознаменовав их вступление в силу.

В документе говорится, что новый санкционный режим «устанавливает основу для введения ограничительных мер ввиду ситуации в России». В частности, решение предусматривает введение запрета на поездки для лиц, включенных в санкционный список, а также замораживание их активов и запрет на предоставление им экономических ресурсов. Режим также предполагает определенные ограничения на экспорт.

Ранее стало известно, что страны G7 продолжат вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и добывающие мощности страны. Представители стран блока также приветствовали решение ЕС направлять прибыль от российских суверенных активов в пользу Украины.

23 февраля Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В списки попали физические и юридические лица, а также иностранные компании, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс России.