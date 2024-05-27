Египетский солдат был убит в перестрелке с израильскими войсками на КПП Рафах на границе Египта с сектором Газа в понедельник, сообщают израильские СМИ.

По данным телеканала Kan, в результате инцидента, при котором один египтянин погиб, а другие получили ранения, никто из израильских солдат не пострадал.

Египетские власти пока не комментировали эти сообщения.

«Несколько часов назад на египетской границе произошел инцидент со стрельбой, проводится расследование, ведется диалог с египетской стороной», — заявили израильские военные.

Независимая англоязычная египетская газета Daily News Egypt со ссылкой на неназванные источники сообщила, что на египетских солдат «повлияла» бойня в Рафахе в воскресенье, когда в результате израильского взрыва были убиты 45 палестинцев в лагере для перемещенных лиц.

Пограничный переход Рафах был захвачен израильскими войсками в начале этого месяца в ходе расширения наземного вторжения в Газу.

Захват КПП усилил напряженность в отношениях между Египтом и Израилем, поставив под угрозу 45-летний мир и сотрудничество в сфере безопасности между странами, которые до этого пережили четыре войны друг с другом.

Египетский военный источник ранее сообщил изданию Middle East Eye, что перед захватом КПП между Египтом и Израилем не было «никакой оперативной координации».

Через неделю после того как Израиль взял штурмом КПП, Египет направил дополнительные бронетранспортеры и солдат на границу с Газой на северо-востоке Синая. Об этом сообщал «Синайский фонд по правам человека».

Каир также отказался открыть пограничный переход с египетской стороны до тех пор, пока израильские военные не выведут войска, заявив, что эксплуатация перехода является исключительно египетско-палестинским вопросом.