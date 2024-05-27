ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина и Испания подписали соглашение о безопасности
Соглашение включает военную помощь на сумму 1 млрд евро на 2024 год и 5 млрд евро до 2027 года через Европейский фонд мира
Украина и Испания подписали соглашение о безопасности
Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
27 мая 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Подписание состоялось в ходе первого официального визита Зеленского в Испанию. Церемония мероприятия транслировалась на официальной Facebook-странице президента Украины.

На совместном брифинге Зеленский назвал соглашение «весомым стратегическим документом» и сообщил, что оно включает 1 млрд евро военной помощи на этот год и 5 млрд евро на период до 2027 года от Испании через Европейский фонд мира. Он также поблагодарил Испанию за дополнительное снабжение снарядами и бронетехникой, включая танки Leopard и 155-мм боеприпасы, а также ракеты к Patriot.

Педро Санчес отметил, что для Испании было обязанностью поддерживать Украину во многих сферах в течение двух лет войны и что Испания стала десятым государством, подписавшим такое двустороннее соглашение с Украиной. Соглашение также сосредоточено на поддержке вооружений, помощи в реконструкции и разминировании.

«Украина может рассчитывать на Испанию в ее борьбе за мир, в защите всех ценностей, которые нас объединяют», — сказал Санчес.

Надо сказать, что в этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией и Великобританией. Этот визит стал первым официальным визитом Зеленского в Испанию. Десять дней назад визит был отложен из-за наступления России на Харьковщине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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