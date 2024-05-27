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Ракетная тревога в Японии
Японские власти разослали жителям юга страны экстренные предупреждения о рисках ракетной атаки со стороны КНДР
Ракетная тревога в Японии
Reuters / Others
27 мая 2024 г.

В понедельник правительство Японии выпустило экстренное предупреждение для жителей юга страны, чтобы они укрылись от возможной угрозы северокорейской ракеты.

Япония направила предупреждение жителям южной префектуры Окинава через систему вещания J-Alert о том, что Северная Корея могла запустить ракету.

Ранее в тот же день Северная Корея уведомила Японию о планах запустить спутник.

Последний раз подобная ситуация происходила в конце ноября 2023 года. Тогда жителям Окинавы власти рекомендовали найти подземное убежище и эвакуироваться в из-за риска ракетного удара со стороны Пхеньяна.

Это произошло вскоре после того, как Северная Корея объявила, что в ближайшие дни планирует запустить спутник, нарушив таким образом ряд резолюций ООН. То была третья попытка запустить спутник, который соседи Пхеньяна считают предназначенным для шпионских целей. В ноябре 2023 года КНДР удалось запустить свой первый орбитальный спутник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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