В понедельник правительство Японии выпустило экстренное предупреждение для жителей юга страны, чтобы они укрылись от возможной угрозы северокорейской ракеты.

Япония направила предупреждение жителям южной префектуры Окинава через систему вещания J-Alert о том, что Северная Корея могла запустить ракету.

Ранее в тот же день Северная Корея уведомила Японию о планах запустить спутник.

Последний раз подобная ситуация происходила в конце ноября 2023 года. Тогда жителям Окинавы власти рекомендовали найти подземное убежище и эвакуироваться в из-за риска ракетного удара со стороны Пхеньяна.

Это произошло вскоре после того, как Северная Корея объявила, что в ближайшие дни планирует запустить спутник, нарушив таким образом ряд резолюций ООН. То была третья попытка запустить спутник, который соседи Пхеньяна считают предназначенным для шпионских целей. В ноябре 2023 года КНДР удалось запустить свой первый орбитальный спутник.