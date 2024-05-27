Власти Польши введут ограничения на перемещения по стране сотрудников российских дипломатических представительств. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

По словам Сикорского, посольству России в Варшаве вскоре будет направлена соответствующая нота. Сотрудники посольства в Варшаве не смогут без разрешения выезжать за пределы Мазовецкого воеводства, где расположена польская столица, а сотрудники консульств в других городах — за пределы соответствующих воеводств. Ограничения не будут распространяться на посла России в Польше.

Меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, произошедшим в стране в последнее время, пояснил Сикорский.

Реакции российской стороны пока нет.

Отношения между Польшей и Россией остаются чрезвычайно напряженными, главным образом из-за войны в Украине. Тем не менее, дипломатические отношения сохраняются, и российский посол продолжает работать в Польше.

Польша станет первой страной ЕС, которая введет такие ограничения. Ранее с подобной инициативой на общеевропейском уровне выступала Чехия, но мера пока не была одобрена. В Соединенных Штатах аналогичные ограничения введены для сотрудников российского представительства в ООН.