ПОЛИТИКА
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Польша обездвижила российских дипломатов
Власти Польши наложат ограничения на перемещения по стране сотрудников российских дипломатических представительств
Польша обездвижила российских дипломатов
Reuters / Others
27 мая 2024 г.

Власти Польши введут ограничения на перемещения по стране сотрудников российских дипломатических представительств. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

По словам Сикорского, посольству России в Варшаве вскоре будет направлена соответствующая нота. Сотрудники посольства в Варшаве не смогут без разрешения выезжать за пределы Мазовецкого воеводства, где расположена польская столица, а сотрудники консульств в других городах — за пределы соответствующих воеводств. Ограничения не будут распространяться на посла России в Польше.

Меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, произошедшим в стране в последнее время, пояснил Сикорский.

Реакции российской стороны пока нет.

Отношения между Польшей и Россией остаются чрезвычайно напряженными, главным образом из-за войны в Украине. Тем не менее, дипломатические отношения сохраняются, и российский посол продолжает работать в Польше.

Польша станет первой страной ЕС, которая введет такие ограничения. Ранее с подобной инициативой на общеевропейском уровне выступала Чехия, но мера пока не была одобрена. В Соединенных Штатах аналогичные ограничения введены для сотрудников российского представительства в ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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