ТУРЦИЯ
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Министр Фидан встретится с коллегой из Камбоджи
Глава турецкого МИД Хакан Фидан проведет встречу с камбоджийским коллегой Сок Ченда Софеа 28 мая
Министр Фидан встретится с коллегой из Камбоджи
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27 мая 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретится со своим камбоджийским коллегой Сок Ченда Софеа 28 мая, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также текущие международные и региональные события.

Главный дипломат Камбоджи посетит Турцию с трехдневным визитом 27-29 мая. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Турции в понедельник.

«Дипломатические отношения между Республикой Тюркия и Королевством Камбоджа были установлены 7 ноября 1959 года. С тех пор отношения между Турцией и Камбоджей развивались в позитивном ключе, однако до недавнего времени их масштабы оставались ограниченными из-за политических событий в Камбодже с середины 1970-х годов, географической удаленности двух стран и различий во внешнеполитических приоритетах», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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