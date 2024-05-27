Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров принять решение, которое позволит превентивно атаковать точки концентрации российских сил, а также ускорить и увеличить поставки истребителей F-16.

«Мы видим каждую точку концентрации российских войск, знаем все районы запуска ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны — это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом», — говорится в обращении Зеленского, опубликованном на сайте президента.

На прошлой неделе стало известно, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность применения поставляемых вооружений для ударов по российской территории. Конкретные страны не назывались, но СМИ писали, что прежде всего обсуждение ведется с Вашингтоном.

На фоне этих сообщений несколько государств заявили, что полностью поддерживают Киев в этом вопросе. Ответные атаки по российским территориям одобрили власти Польши и Швеции. «Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту», — заявил глава Минобороны Пол Йонсен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории РФ с помощью поставленного оружия.

Киев атакует собственными дронами российские НПЗ. Но для ударов по стратегическим объектам необходимо получить разрешение и соответствующее оружие, прежде всего от США. Если подобные действия не будут согласованы с партнерами, то под угрозой могут оказаться дальнейшие поставки военной помощи.

Политолог Андрей Золотарев рассказал TRT на русском, почему США не дает согласие на атаки российских городов и что означает одобрение Швеции и Польши.

— На самом деле вся эта ситуация скорее была бы похожа на фарс, если бы не имела столь негативных последствий. Ни для кого не секрет, что именно Польша и ряд стран Северной Европы наиболее последовательно поддерживают Украину. Они помогают стране как в экономическом, так и военном плане. Проблема в том, что львиная доля военной помощи идет прежде всего из США, в том числе ключевые ударные системы вооружений, такие как ATACMS или HIMARS.

Сегодня в глазах украинцев складывается нелицеприятная ситуация. Только представьте, если бы боксеру Усику запретили в матче с Фьюри бить в голову. Примерно это происходит, когда Украине поставляют вооружение с условием, что оно не должно попадать по территории России, но при этом от Киева требуют демонстрировать военные результаты.

— С какой целью сделаны заявления властей Польши и Швеции?

— Чтобы сбить негативную волну и показать, что мнение США не является консолидированной позицией стран, поддерживающих Украину.

— Можно ли получить одобрение со стороны США?

— Если не будет какого-то «черного лебедя», то одобрения на удары по территории России американскими самолетами или ракетами получено не будет. В США идет избирательная кампания, и мы видим, что для Байдена важнее участие в фандрайзинге в Калифорнии, чем присутствие на саммите мира по формуле Зеленского.

— Насколько для Украины важно иметь возможность наносить удары по России?

— Могу привести такой пример: российская армия очень сильно привязана к железнодорожной логистике. Удар по точке, где грузится техника, выгружаются боеприпасы — стало бы лакомой мишенью. У Киева нет таких средств поражения, которые могли бы достать на 300-500 км.

Понятно, что США боятся прямой конфронтации с Россией. Но, к сожалению, все это делается за счет потерь со стороны Украины как экономических, так и человеческих.