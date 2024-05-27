Позволят ли Украине «бить Россию по голове?»
ПОЛИТИКА
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Позволят ли Украине «бить Россию по голове?»Две страны НАТО одобрили право Украины наносить удары по территории России западным оружием. Теперь решение остается за США. Значит ли это, что теперь Киев сможет бить ракетами по Москве и другим российским городам?
Две страны НАТО поддержали право Украины атаковать территорию РФ западным оружием / Others
27 мая 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров принять решение, которое позволит превентивно атаковать точки концентрации российских сил, а также ускорить и увеличить поставки истребителей F-16.

«Мы видим каждую точку концентрации российских войск, знаем все районы запуска ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны — это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом», — говорится в обращении Зеленского, опубликованном на сайте президента.

На прошлой неделе стало известно, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность применения поставляемых вооружений для ударов по российской территории. Конкретные страны не назывались, но СМИ писали, что прежде всего обсуждение ведется с Вашингтоном.

На фоне этих сообщений несколько государств заявили, что полностью поддерживают Киев в этом вопросе. Ответные атаки по российским территориям одобрили власти Польши и Швеции. «Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту», — заявил глава Минобороны Пол Йонсен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории РФ с помощью поставленного оружия.

Киев атакует собственными дронами российские НПЗ. Но для ударов по стратегическим объектам необходимо получить разрешение и соответствующее оружие, прежде всего от США. Если подобные действия не будут согласованы с партнерами, то под угрозой могут оказаться дальнейшие поставки военной помощи.

Политолог Андрей Золотарев рассказал TRT на русском, почему США не дает согласие на атаки российских городов и что означает одобрение Швеции и Польши.

— На самом деле вся эта ситуация скорее была бы похожа на фарс, если бы не имела столь негативных последствий. Ни для кого не секрет, что именно Польша и ряд стран Северной Европы наиболее последовательно поддерживают Украину. Они помогают стране как в экономическом, так и военном плане. Проблема в том, что львиная доля военной помощи идет прежде всего из США, в том числе ключевые ударные системы вооружений, такие как ATACMS или HIMARS.

Сегодня в глазах украинцев складывается нелицеприятная ситуация. Только представьте, если бы боксеру Усику запретили в матче с Фьюри бить в голову. Примерно это происходит, когда Украине поставляют вооружение с условием, что оно не должно попадать по территории России, но при этом от Киева требуют демонстрировать военные результаты.

— С какой целью сделаны заявления властей Польши и Швеции?

— Чтобы сбить негативную волну и показать, что мнение США не является консолидированной позицией стран, поддерживающих Украину.

— Можно ли получить одобрение со стороны США?

— Если не будет какого-то «черного лебедя», то одобрения на удары по территории России американскими самолетами или ракетами получено не будет. В США идет избирательная кампания, и мы видим, что для Байдена важнее участие в фандрайзинге в Калифорнии, чем присутствие на саммите мира по формуле Зеленского.

— Насколько для Украины важно иметь возможность наносить удары по России?

— Могу привести такой пример: российская армия очень сильно привязана к железнодорожной логистике. Удар по точке, где грузится техника, выгружаются боеприпасы — стало бы лакомой мишенью. У Киева нет таких средств поражения, которые могли бы достать на 300-500 км.

Понятно, что США боятся прямой конфронтации с Россией. Но, к сожалению, все это делается за счет потерь со стороны Украины как экономических, так и человеческих.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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