Москва намерена открыть генеральное консульство в азербайджанском Ханкенди. Об этом заявил российский сенатор из международного комитета Совета федерации Григорий Карасин. Он выразил надежду, что Баку поспособствует этому процессу.

«Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку», — заявил Карасин на встрече с группой азербайджанских депутатов во главе с Самедом Сеидовым.

Российский сенатор также выразил надежду, что открытие генконсульства состоится уже в этом году.

«Это позволит нам устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии», — добавил Карасин.

Город Ханкенди был освобожден Баку от армянских вооруженных формирований в ходе военной операции в сентябре 2023 года.