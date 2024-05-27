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РФ спешит открыть генконсульство в Ханкенди
Российский сенатор заявил о стремлении РФ открыть генеральное консульство в азербайджанском городе Ханкенди к концу 2024 года
РФ спешит открыть генконсульство в Ханкенди
Источник фото: сайт Совфеда РФ / Others
27 мая 2024 г.

Москва намерена открыть генеральное консульство в азербайджанском Ханкенди. Об этом заявил российский сенатор из международного комитета Совета федерации Григорий Карасин. Он выразил надежду, что Баку поспособствует этому процессу.

«Из двусторонних наших вопросов я бы отметил открытие генконсульства в Ханкенди. Мы планируем начать подготовительные работы к этому в ближайшее время и рассчитываем на вашу поддержку», — заявил Карасин на встрече с группой азербайджанских депутатов во главе с Самедом Сеидовым.

Российский сенатор также выразил надежду, что открытие генконсульства состоится уже в этом году.

«Это позволит нам устранить диспаритет во взаимном консульском присутствии», — добавил Карасин.

Город Ханкенди был освобожден Баку от армянских вооруженных формирований в ходе военной операции в сентябре 2023 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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