Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы, а также нападения Израиля на сектор Газа.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, глава государства заявил, что «резня», учиненная Израилем в отношении Палестины, «должна быть остановлена как можно скорее, и Израиль нужно обязать соблюдать международное право».

Турецкий лидер также высоко оценил решение Испании признать Государство Палестина, выразив убеждение, что «этот шаг укрепит усилия по установлению мира и справедливости в регионе, а также поспособствует реализации принципа двух государств».