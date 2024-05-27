ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган приветствует решение Испании
Президент Турции в телефонном разговоре с премьером Испании также заявил, что Израиль должен соблюдать международное право
Президент Эрдоган приветствует решение Испании
Педро Санчес и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
27 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы, а также нападения Израиля на сектор Газа.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, глава государства заявил, что «резня», учиненная Израилем в отношении Палестины, «должна быть остановлена как можно скорее, и Израиль нужно обязать соблюдать международное право».

Турецкий лидер также высоко оценил решение Испании признать Государство Палестина, выразив убеждение, что «этот шаг укрепит усилия по установлению мира и справедливости в регионе, а также поспособствует реализации принципа двух государств».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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