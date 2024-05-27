Две управляемые авиабомбы УМБП Д-30 попали в промышленную зону гражданского назначения в Харькове около 16:00. Погибла 47-летняя женщина.

Об этом сообщили начальник следственного управления региональной полиции Сергей Болвинов и глава области Олег Синегубов.

«Управляемая авиабомба взорвалась и разлетелась, и обломками были повреждены близлежащие дома. От таких обломков погибла женщина, которая находилась на первом этаже сельхозпредприятия», — рассказал Болвинов.

По словам Олега Синегубова, 11 человек пострадали, среди них — семь мужчин и четыре женщины в возрасте от 35 до 68 лет.

Глава города Игорь Терехов сообщил, что один из раненых находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее в понедельник украинские СМИ писали об авиаударе по центральном парку Харькова. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, 25 мая в результате удара по харьковскому гипермаркету «Эпицентр» погибли по меньшей мере 16 человек, еще 44 пострадали.