Главком ВСУ Александр Сырский заявил в понедельник, что первые французские военные инструкторы скоро прибудут в Украину.

Сырский сделал это заявление после того, как он и министр обороны Рустем Умеров приняли участие в видеоконференции с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

«Я уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — заявил Сырский в социальных сетях.

«Я приветствую инициативу Франции направить инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих», — добавил он.

Минобороны Франции заявило агентству AFP, что этот вопрос изучается, но не подтвердило отправку инструкторов.

«Обучение на украинской земле — один из проектов, обсуждавшихся после конференции по поддержке Украины, созванной (президентом Франции Эммануэлем Макроном — прим. ред.) 26 февраля», — сообщили в ведомстве.

«Как и все проекты, обсуждавшиеся по этому поводу, это продолжает быть предметом работы с Киевом. В частности, чтобы понять точные потребности», — добавили в Минобороны.

На данный момент Франция официально не отправляла какой-либо военный персонал, для обучения или оказания другой помощи ВСУ.

Президент Макрон неоднократно выступал с комментариями о возможном размещении западных войск в Украине, что встречало резкую отповедь со стороны Москвы.