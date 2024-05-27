Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением действий Израиля в Палестине, назвав нападение на лагерь беженцев «варварским убийством десятков невинных палестинцев».

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что «неуважительный тон и безосновательные обвинения» главы израильского МИД в адрес президента Эрдогана — это «бесполезная попытка отвлечь внимание от преступлений, совершаемых Израилем в Палестине».

«Это правительство Нетаньяху, которое с октября убило почти 40 000 палестинцев и варварски убило десятки невинных палестинцев во время нападения на лагерь беженцев прошлой ночью (26 мая)», — говорится в заявлении. Турция пообещала, что «все причастные к этим преступлениям будут преследоваться в международных судах».

«Турция будет продолжать отстаивать справедливость и права палестинцев», — подчеркивается в заявлении МИД.