ТУРЦИЯ
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Турция осудила «варварские убийства» в Палестине
МИД Турции ответил на безосновательные обвинения Израиля и пообещал добиваться справедливости для палестинцев
Турция осудила «варварские убийства» в Палестине
Фото: МИД Турции / Others
27 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением действий Израиля в Палестине, назвав нападение на лагерь беженцев «варварским убийством десятков невинных палестинцев».

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что «неуважительный тон и безосновательные обвинения» главы израильского МИД в адрес президента Эрдогана — это «бесполезная попытка отвлечь внимание от преступлений, совершаемых Израилем в Палестине».

«Это правительство Нетаньяху, которое с октября убило почти 40 000 палестинцев и варварски убило десятки невинных палестинцев во время нападения на лагерь беженцев прошлой ночью (26 мая)», — говорится в заявлении. Турция пообещала, что «все причастные к этим преступлениям будут преследоваться в международных судах».

«Турция будет продолжать отстаивать справедливость и права палестинцев», — подчеркивается в заявлении МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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