Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вечером 27 мая над подмосковной Балашихой был сбит беспилотник. По информации главы городского округа Сергея Юрова, в результате падения обломков пострадали двое мужчин.

Изначально сообщалось, что при падении обломков дрона никто не был ранен.

Глава региона утверждал, что обломки сбитого беспилотника упали на частный дом. Юров уточнил, что в доме находились пожилая пара, их дочь и внучка, которые не пострадали.

«Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу. Угрозы для жизни нет», — написал Юров.

Минобороны РФ ранее сообщило, что около 21:00 в небе над Московской областью был сбит малоразмерный воздушный шар. Агентство ТАСС передавало со ссылкой на авиационные службы, что в московских аэропортах были изменены маршруты взлета и посадки самолетов.

В последний раз Минобороны РФ отчитывалось об уничтожении дрона над Подмосковьем 10 мая.

Накануне атаке беспилотников в России подверглась Орловская область, где погиб один человек.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.