На встрече в Брюсселе 27 мая министры иностранных дел стран Евросоюза впервые провели серьезные переговоры о возможных санкциях против Израиля, если власти этой страны откажутся выполнить предписание Международного суда ООН о прекращении военной операции в Рафахе.

Министры ЕС собрались в Брюсселе в тот момент, когда израильские войска обстреливали районы Газы, где прятались мирные жители.

«Убито и сожжено более 40 человек, многие из них дети. Мы все в ужасе от этого печального события. Международный Суд является ключевым органом системы ООН. Все участники обязаны выполнять его решения», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По данным Министерства здравоохранения Газы и спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, в результате израильского удара по лагерю беженцев погибли более 45 человек, еще 200 были ранены.

Из-за пожара, возникшего после удара Израиля, загорелся палаточный лагерь. В беседе с Al Jazeera пострадавшие от атаки на Рафах сообщили, что в результате удара по комплексу с беженцами сгорел целый квартал. По словам одного из собеседников телеканала, многие из погибших сгорели заживо.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Израиль также обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в эксклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

25 мая агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.