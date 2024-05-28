Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, прибывшим в Душанбе с рабочим визитом. Обсуждались перспективы сотрудничества правоохранительных органов двух стран, вопросы трудовой миграции и безопасности.

Рахмон подчеркнул важность укрепления связей между министерствами внутренних дел и отметил успехи в борьбе с преступностью и терроризмом. Особое внимание было уделено защите прав таджикских мигрантов в России.

Министр Колокольцев прибыл в Таджикистан с делегацией для обсуждения миграционных вопросов и открытия представительства паспортно-визовой службы МВД РФ. Запланированы встречи с таджикскими коллегами и второй раунд переговоров по миграционной политике.

Напряженность в отношениях между Таджикистаном и Россией выросла в конце апреля, когда на границе застряли 180 автомобилей с таджикскими номерами, а в московских аэропортах задержали тысячи таджикских граждан. МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок в Россию и выразил протест в связи с нарушением их прав.

8-9 мая Эмомали Рахмон обсудил миграционные вопросы с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В то же время президент России Владимир Путин заявил о мерах по обеспечению достойных условий труда для узбекистанских мигрантов. На пресс-конференции после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Путин подчеркнул вклад более 1 млн узбекистанских граждан в развитие различных сфер экономики России и отметил важность их денежных переводов для Узбекистана.

Визит Путина в Узбекистан 26-27 мая завершился совместным заявлением о необходимости создания эффективных механизмов для защиты прав трудящихся мигрантов.