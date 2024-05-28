29 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Испанию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.

Фидан направится в Мадрид вместе с членами Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). Визит состоится по приглашению Испании, которая недавно признала Государство Палестина.

Во время переговоров будут обсуждаться усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и шаги, направленные на обеспечение признания Государства Палестина со стороны большего числа стран на основе концепции «два государства для двух народов».