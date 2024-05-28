ТУРЦИЯ
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Глава МИД Турции посетит Испанию
В Испании Хакан Фидан обсудит с Контактной группой ОИС и ЛАГ признание Палестины и усилия по прекращению огня в Газе
Глава МИД Турции посетит Испанию
Хакан Фидан / Фото: МИД Турции / Others
28 мая 2024 г.

29 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Испанию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.

Фидан направится в Мадрид вместе с членами Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). Визит состоится по приглашению Испании, которая недавно признала Государство Палестина.

Во время переговоров будут обсуждаться усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и шаги, направленные на обеспечение признания Государства Палестина со стороны большего числа стран на основе концепции «два государства для двух народов».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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