По данным палестинского информагентства WAFA, израильские войска подвергли массированному обстрелу район Тель-эс-Султан на западе Рафаха, используя артиллерию и беспилотники. Один из снарядов попал в палатку, где находилась семья Абу Серад — перемещенные палестинцы. В результате погибло не менее трех человек, многие получили ранения. Инцидент произошел рядом со складами БАПОР.

В ходе другой атаки израильской армии погиб еще один палестинец.

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от Израиля принять все меры предосторожности для защиты гражданского населения. Требование прозвучало на фоне призывов некоторых однопартийцев Байдена прекратить военные поставки в Израиль.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС впервые провели переговоры о возможности введения санкций против Израиля в случае его отказа от выполнения предписания Международного суда ООН о прекращении военной операции в Рафахе.

По данным Министерства здравоохранения Газы и спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, в результате израильского удара по лагерю беженцев погибли более 45 человек, еще 200 были ранены. Из-за пожара, возникшего после удара Израиля, загорелся палаточный лагерь.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Израиль также обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в эксклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.