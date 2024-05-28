Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости. Об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в X. «Мы от всего сердца разделяем гордость и ликование наших азербайджанских братьев, чья радость — наша радость, чье горе — наше горе», — говорится в сообщении МИД.

Азербайджан празднует 106-летие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР), первой демократической республики на мусульманском Востоке. Образование АДР было объявлено 28 мая 1918 года в Тифлисе Национальным советом под председательством Мамеда Эмина Расулзаде.

В те дни Баку находился под оккупацией большевиков и армянских банд, поэтому временное правительство под руководством Фатали Хана Хойского действовало в Гяндже. Первым независимость Азербайджана признало Османское государство. В соответствии с соглашением от 4 июня 1918 года, Кавказская исламская армия во главе с Нури Пашой (Киллигиль) прибыла в Азербайджан, освободив ряд районов, включая Баку.

В боях за Баку погибли 1 130 военнослужащих Кавказской исламской армии. В АДР были реализованы значительные реформы в экономике, образовании, религии и других областях. В Декларации независимости Азербайджана закреплялись равные права всех граждан, независимо от расы, религии и пола. Азербайджан стал первой страной на мусульманском Востоке, предоставившей женщинам право голоса.

Также были введены национальная валюта и почтовые марки, создан государственный банк и Бакинский государственный университет. 26 июня была создана национальная армия, в чем большую роль сыграли османские офицеры. Решением правительства от 27 июня 1918 года тюркский язык был объявлен государственным языком АДР.