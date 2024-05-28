Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина нуждается в немедленной военной помощи «сейчас, а не в следующем году». Он выступил на брифинге в Брюсселе, где отметил «ужасные» события последних дней в секторе Газа и Украине.

Боррель подчеркнул, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь акцентировал необходимость поставок комплексов Patriot для защиты от российских авианалетов и ракетных ударов. Европейский чиновник отметил, что в Европе активно обсуждается тема снятия ограничений и предоставления Киеву права более широко применять западное оружие против российских войск.

Говоря о предстоящей международной конференции по Украине в Швейцарии, Боррель отметил, что Россия с одной стороны предлагает мирные переговоры, а с другой наносит удары по Харькову. Боррель выразил твердую поддержку предстоящему саммиту в Швейцарии, подчеркивая важность этого мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обратился к президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом принять участие в мирном саммите в Швейцарии.

В тот же день американский источник агентства Reuters сообщил, что США обязательно примут участие в саммите, но не уточнил, кто будет представлять страну и на каком уровне.

Предположительно, это будет президент Джо Байден, учитывая, что в эти дни он будет в соседней Италии на саммите G7.

Украина призывает к полному выводу российских войск и восстановлению своих международно признанных границ, что Москва считает неприемлемым.