Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан напомнил, что с 24 марта в различных районах Бельгии сторонники PKK совершали нападения на турецких граждан и организации. Он также сообщил о нападениях 25 марта на Турецкую культурную ассоциацию во Франции и 26 марта на Генеральное консульство Турции в Ганновере.

Министр отметил, что были предприняты оперативные меры для выявления и привлечения к ответственности виновных в нападениях, а также для усиления мер безопасности турецких миссий за рубежом. Работа в этом направлении продолжается.

Фидан также сообщил, что в день инцидентов он провел телефонный разговор с бельгийским коллегой, а президент Реджеп Тайип Эрдоган и соответствующие представители связались с пострадавшими гражданами.

Министр напомнил, что в связи с инцидентами в Бельгии и нападением на Генеральное консульство в Ганновере было сделано два заявления. В результате этих действий премьер-министр и министр юстиции Бельгии заявили, что выражение симпатии к группам, классифицированным как террористические, таким как PKK, недопустимо в Бельгии и что поддержка террора и террористических организаций является красной линией.

Фидан подчеркнул, что министерства иностранных и внутренних дел Германии осудили нападение на Генеральное консульство Турции в Ганновере.

«Французские власти сообщили нашему представительству, что два человека, совершившие нападение на Турецкую культурную ассоциацию в Маригане, были задержаны и приговорены к тюремному заключению. Эти инциденты вновь подтвердили, что деятельность PKK представляет угрозу общественному порядку в европейских странах. Мы отмечаем, что в апреле 2024 года власти Франции и Бельгии провели операции против террористической организации PKK из-за финансирования террора, и продолжаем держать этот вопрос в повестке дня наших иностранных коллег», — заявил Фидан.