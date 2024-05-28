Польша планирует серьезно укрепить фортификацию своей границы с Россией и Беларусью. 27 мая Минобороны страны представило план по усилению наземной обороны на границах с помощью системы укреплений и заграждений на протяжении 700 км восточной границы.

В Варшаве считают, что Польша, которая с начала российско-украинской войны стала ключевым хабом для поставок вооружений и помощи в Украину, становится мишенью враждебных действий со стороны Москвы и Минска. Эти действия включают кибератаки, попытки поджога и незаконное перемещение мигрантов через границу. Все это направлено на дестабилизацию ЕС и НАТО, утверждают в польском правительстве.

Кабинет премьер-министра Дональда Туска запланировал ряд мер безопасности, в том числе в киберпространстве, а также инвестиции в размере более $2,5 млрд в укрепление наблюдения, сдерживания и обороны вдоль восточной границы.

Система, известная как «Щит-Восток», должна быть завершена в 2028 году. По словам официальных лиц, работа над ней уже началась.

«Цель щита — защитить территорию Польши, затруднить передвижение войск нашего противника и облегчить такое передвижение для наших собственных войск, а также защитить гражданское население», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, щит будет включать «все виды укреплений, заграждений, мониторинг воздушного пространства на всех уровнях и модернизацию существующих систем» и будет интегрирован с системой обороны по всей стране.

Он подчеркнул: для Польши это крупнейшая программа по укреплению восточного фланга с 1945 года, когда закончилась Вторая мировая война.

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что система будет включать сеть современных башен наблюдения и защиты от беспилотников, противотанковые заграждения и рвы, бункеры и убежища, а также места для потенциальных минных полей.

Он подчеркнул, что их основная роль — сдерживать любого потенциального агрессора. Система станет частью региональной оборонной инфраструктуры, построенной совместно с государствами Балтии — Литвой, Латвией и Эстонией, которые также находятся на восточном фланге НАТО.