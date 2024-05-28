Союзники Украины разошлись во мнениях в вопросе, разрешать ли Киеву наносить удары по территории России. С начала войны НАТО опасается прямого вовлечения в конфликт с Москвой, потому альянс установил для Украины запрет на удары западным оружием по российской территории.

Однако 27 мая на встрече глав МИД и лидеров ЕС ряд политиков выступили за то, чтобы пересмотреть этот запрет. В частности, как пишет New York Times (NYT), США, страны Балтии, Польша и Великобритания выступают за то, чтобы разрешить Киеву наносить удары.

По данным издания, американский госсекретарь Энтони Блинкен намерен предложить президенту Джо Байдену разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью предоставленного США оружия.

Запрет не позволял ВСУ атаковать российские силы, которые сосредоточились вблизи Харьковской области для наступления, начавшегося в начале мая, с использованием современного американского оружия, такого как дальнобойные ракеты ATACMS.

Госдепартамент США начал «активные дебаты» по этому вопросу и именно положение ВСУ в Харьковской области изменило позицию Блинкена, уточняет NYT. Газета подчеркивает, что предложение все еще находится «в стадии формирования». Пока неясно, сколько других высокопоставленных чиновников в команде Байдена поддержат его.

Блинкен намерен разрешить удары по российским военным объектам, но, возможно, не по нефтеперерабатывающим заводам и другой инфраструктуре, которую Украина поражает самодельными беспилотниками.

NYT уточняет, что президент Байден до сих пор твердо придерживался запрета на нанесение ударов американским оружием по российской территории, опасаясь потенциальной эскалации с Россией.

Великобритания уже прямо заявила, что не возражает против использования Украиной британского оружия, включая ракеты Storm Shadow, для нанесения ударов по российской территории. Этот шаг вызвал угрозы со стороны Москвы.

«Кейси [Найджел, посол Великобритании в Москве] был предупрежден, что в ответ на украинские атаки на российскую территорию с использованием британского оружия любые британские военные объекты и техника на территории Украины и за рубежом могут стать мишенями», — подчеркнули в МИД РФ.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему выступает против снятия запрета. 27 мая политик уточнил: запрет остается в силе. Его позицию поддержало большинство европейских политиков, включая лидеров Италии и Испании.