Иран нарастил уровень обогащения урана до уровня, близкого к оружейному. Тегеран продолжает каждый месяц повышать темпы обогащения.

Запасы урана, обогащенного до чистоты 60%, выросли на 20,6 кг за квартал — до 142,1 кг по состоянию на 11 мая. При этом уровень в 90% считается достаточным для изготовления атомной бомбы. Это означает, что в Иране теперь теоретически имеется почти достаточно материала для создания как минимум трех ядерных боеголовок — и это только судя по официальным данным.

Переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по этому вопросу пока не принесли каких-либо результатов, а в мае и вовсе зашли в тупик, следует из отчета ведомства.

Агентство отметило, что столкнулось с рядом трудностей в Иране. За прошедший год удалось реализовать лишь небольшую часть мер, согласованных в «Совместном заявлении» о сотрудничестве между МАГАТЭ и Ираном в прошлом году. Это вызывает глубокое беспокойство у агентства, отметил глава ведомства Рафаэль Гросси.

В этом месяце он посетил Тегеран для переговоров с иранскими официальными лицами, направленных на улучшение сотрудничества и мониторинга атомных объектов в Иране. Однако последующие переговоры зашли в тупик после гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета.

«Глава МАГАТЭ вновь обратился к новому правительству Ирана с призывом продолжить диалог на высоком уровне и продолжить технические обмены», — добавляется в отчете.

На одном вертолете с президентом Ирана был и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. После его гибели пост министра иностранных дел занял его заместитель Али Багери-Кани, известный своей жесткой позицией против «‎ядерной сделки»‎. Политик неоднократно выступал за наращивание ядерного потенциала Ирана.

Прошло 18 месяцев с тех пор, как Совет управляющих МАГАТЭ из 35 стран в последний раз принял резолюцию против Тегерана. Она предписывает властям Ирана срочно начать сотрудничество с исследователями МАГАТЭ, чтобы определить, как на трех незаявленных иранских объектах появились частицы урана. Иран до сих пор не объяснил, как на эти объекты попало радиоактивное топливо.

Франция и Великобритания настаивают на принятии новой, более жесткой резолюции на заседании Совета на следующей неделе. США пока не поддержали этот шаг, сообщают источники Reuters. Во многом нерешительность Вашингтона связана с опасениями, что Иран может резко отреагировать на резолюцию и еще больше нарастить уровень обогащения урана.