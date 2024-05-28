Французские военные инструкторы вскоре посетят украинские учебные центры, сообщил командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. 27 мая военачальник подписал документы, позволяющие Франции отправить своих военных в Украину.

«Я рад приветствовать инициативу Франции направить инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих», — подчеркнул Сырский после переговоров с французским министром обороны Себастьеном Лекорню.

«Я уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — добавил украинский военачальник.

Сырский не сообщил никаких подробностей, но выразил уверенность, что решимость Франции побудит других партнеров присоединиться к этому «амбициозному проекту».

Позже Минобороны Украины в «разъяснении» сообщило, что Киев проявляет интерес к проекту с привлечением иностранных инструкторов с февраля. «На данный момент мы все еще ведем переговоры с Францией и другими странами по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Минобороны Франции поспешило уточнить, что вопрос еще не решен и остается на проработке.

«Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской территории — это один из проектов, обсуждаемых после [февральской] конференции по поддержке Украины. Как и все проекты, обсуждавшиеся в то время, этот путь продолжает быть предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», — подчеркнули в ведомстве.

Если Франция решится на отправку своих военных в Украину, она станет первой страной НАТО, непосредственно вовлеченной в конфликт с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такое развитие событий грозит увеличить риск эскалации между Москвой и НАТО. В Минобороны РФ уточняли: в случае отправки французские военные станут законной целью российских военных.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск в Украину. В частности, политик допустил, что войска НАТО могли бы помочь в обучении бойцов ВСУ на территории Украины, а также взять на себя обязанности по охране границ, чтобы освободить больше украинских военных для фронта.