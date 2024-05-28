Председатель комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат осудил атаку израильской армии на лагерь для перемещенных палестинцев в городе Рафах на юге сектора Газа.

«Африканский союз осуждает атаку Израиля на лагерь для перемещенных лиц в Рафахе, где нашли убежище покинувшие свои дома палестинцы, главным образом женщины и дети», — говорится в заявлении Махамата.

Председатель комиссии АС призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

«Действия Израиля нарушают решение Международного суда, который обязал Израиль прекратить военные атаки на Рафах», — отметил он.

Махамат также подчеркнул, что действия Израиля в отношении палестинцев остаются безнаказанными.

По данным Министерства здравоохранения Газы и спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, в результате израильского удара по лагерю беженцев погибли более 45 человек, еще 200 были ранены. Из-за пожара, возникшего после удара Израиля, загорелся палаточный лагерь.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Израиль также обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в эксклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.