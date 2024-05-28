Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась значительных успехов на местных выборах в Тюрингии, набрав на 9 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Партия получила 26% голосов в восточногерманском регионе и вышла на второе место на муниципальных выборах 26 мая. АдГ уступила лишь правоцентристскому Христианско-демократическому союзу (ХДС), главной оппозиционной партии Германии на национальном уровне. Девять кандидатов от АдГ прошли во второй тур голосования, который состоится 9 июня.

В Тюрингии партия традиционно имеет большое влияние, несмотря на то, что региональный лидер АдГ Бьерн Хекке недавно был признан виновным в сознательном использовании нацистского лозунга в своей речи.

Муниципальные выборы предшествуют выборам в ландтаг (земельный парламент), которые состоятся 1 сентября. На этих выборах Хекке планирует баллотироваться на пост главы правительства земли.

Тюрингия отличается тем, что здесь АдГ впервые получила пост главы округа почти год назад. Однако в этом году ситуация для партии непростая, во многом из-за скандалов с ведущим кандидатом от АдГ на выборах в Европейский парламент в следующем месяце — Александром Краа. Политик неосторожно заявил, что не все сотрудники нацистского формирования СС были «‎плохими людьми»‎ — это заявление вызвало волну возмущения не только в Германии, но и во всем ЕС. Правый блок Европарламента (ID) заявил, что разрывает все отношения с АдГ и исключает ее из правой коалиции.

Ранее в этом месяце немецкий суд постановил, что Хекке, влиятельная фигура крайне правых в АдГ, сознательно использовал нацистский лозунг «‎Все для Германии»‎ в своей речи в 2021 году. Инстанция обязала политика выплатить штраф в размере $14 тыс.