Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что страны подпишут «чрезвычайно важное» десятилетнее соглашение об обороне и безопасности. В рамках этого соглашения Мадрид выделит Киеву €1 млрд военной помощи.

«[Это соглашение] позволит Украине повысить свой потенциал. Оно включает важнейшие системы противовоздушной обороны для защиты своих гражданских лиц, городов и инфраструктуры, которые по-прежнему подвергаются неизбирательным атакам», — заявил Санчес на пресс-конференции после подписания.

Хотя точные детали соглашения не обнародованы, правительство Испании заявило, что эта помощь «позволит Украине расставить приоритеты в своих возможностях». Санчес отметил, что Испания уже обязалась поставить системы ПВО Patriot и что она также отправит «еще партию танков Leopard и, прежде всего, боеприпасы».

Правительство Испании заявило, что соглашение также будет включать другие области, такие как разведка, обучение, разминирование, восстановление и гуманитарная помощь.

Зеленский, который недавно обратился к мировым лидерам с отчаянным призывом принять участие в мирном саммите в следующем месяце в Швейцарии, сказал, что он проинформировал Санчеса о ситуации на передовой и благодарен Испании за ее «ощутимую и действительно спасительную поддержку».

Однако, отметил украинский лидер, Киеву все еще срочно нужны еще семь американских систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы обезопасить украинское небо от российских атак.

Двустороннее соглашение между Мадридом и Киевом было заключено на фоне буксировки общеевропейских попыток согласовать помощь Украине. Лидеры ЕС все больше раздражаются из-за позиции Венгрии, которая пообещала заблокировать помощь Киеву. 27 мая стало известно, что Будапешт удерживает около €6,5 млрд военной помощи ЕС для Украины, требуя провести аудит уже выделенных средств.