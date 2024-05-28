Правительство Испании официально признало Палестину в качестве государства. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Сегодня на [заседании] Совета министров мы приняли решение о признании Государства Палестина», — сказал дипломат. Он добавил, что это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

«Это историческое решение, и оно имеет одну цель — помочь израильтянам и палестинцам достичь мира», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он отметил, что «это решение не направлено против кого-либо, и особенно против Израиля». По словам Санчеса, Мадрид признает Палестину в границах 1967 года и выступает против любых их изменений.

Ирландия и Норвегия также официально признали государственность Палестины.

После того как стало известно о решении этих трех стран признать независимость палестинского государства, МИД Израиля объявил об отзыве послов из Испании, Ирландии и Норвегии для консультаций и пригрозил этим странам «серьезными последствиями».

29 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Испанию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.

Фидан направится в Мадрид вместе с членами Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). Визит состоится по приглашению Испании.

Во время переговоров будут обсуждаться усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и шаги, направленные на обеспечение признания Государства Палестина со стороны большего числа стран на основе концепции «два государства для двух народов».