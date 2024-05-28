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Испания признала Палестину
Испанское правительство на официальном уровне признало Палестину как государство. Об этом сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес
Испания признала Палестину
Испанское правительство на официальном уровне признало Палестину / Photo: Reuters
28 мая 2024 г.

Правительство Испании официально признало Палестину в качестве государства. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Сегодня на [заседании] Совета министров мы приняли решение о признании Государства Палестина», — сказал дипломат. Он добавил, что это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

«Это историческое решение, и оно имеет одну цель — помочь израильтянам и палестинцам достичь мира», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он отметил, что «это решение не направлено против кого-либо, и особенно против Израиля». По словам Санчеса, Мадрид признает Палестину в границах 1967 года и выступает против любых их изменений.

Ирландия и Норвегия также официально признали государственность Палестины.

После того как стало известно о решении этих трех стран признать независимость палестинского государства, МИД Израиля объявил об отзыве послов из Испании, Ирландии и Норвегии для консультаций и пригрозил этим странам «серьезными последствиями».

29 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Испанию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.

Фидан направится в Мадрид вместе с членами Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). Визит состоится по приглашению Испании.

Во время переговоров будут обсуждаться усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и шаги, направленные на обеспечение признания Государства Палестина со стороны большего числа стран на основе концепции «два государства для двух народов».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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