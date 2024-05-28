Марин Ле Пен предложила премьер-министру Италии Джордже Мелони объединить усилия в новом альянсе ультраправых сил во время предстоящих выборов в Европейский парламент.

«Сейчас самое время объединиться, это было бы очень полезно, — заявила Ле Пен. — Если у нас получится, мы можем стать второй группой в Европейском парламенте. Я думаю, мы не должны упускать такую возможность».

Приглашение Ле Пен последовало после того, как ее партия «Национальное объединение» (RN) заявила, что больше не будет заседать с «Альтернативой для Германии» (АдГ) в Европарламенте.

Ранее общеевропейская ультраправая группа «Идентичность и демократия» (ID) исключила немецкую партию как «слишком токсичную‎»‎. Всему виной высказывания ведущего политика от АдГ Александра Краа — он заявил, что не все солдаты нацистского формирования СС были «‎плохими людьми»‎.

Исключение немецких радикалов привело к хаосу среди национально-консервативных и ультраправых партий Европы, которые имеют общие позиции по ряду вопросов, таких как иммиграция и отмена зеленых норм, но яростно спорят по другим, включая поддержку Украины.

Предложение Ле Пен подразумевало бы полную реконфигурацию ультраправых в парламенте, поскольку партия Мелони «Братья Италии» входит в другую националистическую группу ассамблеи — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR).

Если партии Ле Пен и Мелони объединятся, то ультраправые силы могут получить рекордные 165 из 720 мест в Европарламенте после голосования 6–9 июня. Если объединения не случится, то в нынешнем виде они будут разбросаны между двумя парламентскими группами.

В радикальную группу ID Ле Пен входят голландская «‎‎Партия свободы» исламофоба и радикального ультраправого Герта Вилдерса (PVV) и Австрийская партия свободы (FPÖ).

В более центристскую ECR Мелони входят польская партия «Право и справедливость» (PiS) и испанская Vox.

Джорджия Мелони пока не поддержала призыв Ле Пен и 27 мая заявила, что намерена «создать альтернативное правоцентристское большинство» в Европейском парламенте.