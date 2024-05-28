«Репортеры без границ» (RSF) подали третий иск в Международный уголовный суд, обвиняя Израиль в военных преступлениях против журналистов. Жалоба была подана 24 мая, говорится в заявлении RSF.

В документе RSF «просит прокурора расследовать преступления против как минимум девяти палестинских журналистов в период с 15 декабря по 20 мая, а также более 100 журналистов, убитых израильской армией с 7 октября 2023 года в Газе».

В RSF добавили, что ранее подавали две жалобы 31 октября и 22 декабря 2023 года. Третья жалоба подробно описывает «восемь новых случаев убийств палестинских журналистов в период с 20 декабря по 20 мая, а также случай с раненым журналистом».

«Безнаказанность ставит под угрозу журналистов не только в Палестине, но и по всему миру. Те, кто убивает журналистов, нападают на право общества на информацию, что особенно важно в условиях конфликта. Они должны нести ответственность, и RSF будет продолжать работать в этом направлении, в солидарности с журналистами Газы», — сказал директор по защите и помощи RSF Антуан Бернар.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Израиль также обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в эксклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

Ранее Международный суд ООН отклонил требование Израиля закрыть общее дело. Суд обязал его предотвратить акты геноцида против палестинцев и разрешить оказание помощи.