Бывший глава израильской внешней разведки «Моссад» Йосси Коэн в ходе секретных встреч в 2017 году угрожал тогдашнему прокурору Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуде, пытаясь заставить ее отказаться от расследования военных преступлений, в которых подозревались израильские военные. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники.

В расследовании, опубликованном во вторник на первой странице издания, утверждается, что тайные контакты Коэна с Бенсудой имели место до того, как бывший прокурор МУС приняла решение начать официальное расследование военных преступлений и преступлений против человечности на палестинских территориях.

Это расследование, начатое в 2021 году, достигло кульминации на прошлой неделе, когда преемник Бенсуды Карим Хан объявил, что добивается ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта в связи с военными преступлениями в секторе Газа.

Личное участие бывшего главы «Моссада» в операции против МУС, по словам высокопоставленного израильского чиновника, было санкционировано на высоком уровне. Другой источник издания сообщил, что Коэн действовал как «неофициальный посланник Нетаньяху» и лично руководил участием «Моссада» в почти десятилетней кампании страны по подрыву репутации суда.

Целью операции было скомпрометировать Бенсуду или привлечь ее в качестве человека, который будет сотрудничать с Израилем.

По словам собеседников издания, Коэн звонил Бенсуде по личному телефону, а однажды внезапно оказался у нее на пути. В беседе он упомянул компромат на ее мужа личного характера и сообщил, что расследование против Израиля угрожает ее карьере, а также ставит под угрозу безопасность ее семьи.

Трое источников издания были знакомы с официальными заявлениями Бенсуды в МУС по этому вопросу. По их словам, она рассказала, что Коэн несколько раз оказывал на нее давление, чтобы она не начала уголовное расследование по делу о преступлениях Израиля в отношении палестинцев.

«Угрожающие намеки» поступали и другим высокопоставленным членам Международного уголовного суда, рассказали собеседники издания.