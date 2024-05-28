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«Моссад» угрожал прокурору МУС
Бывший глава «Моссад» Йосси Коэн в ходе секретных встреч в 2017 году угрожал тогдашнему прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуде, пытаясь заставить ее отказаться от расследования военных преступлений израильских солдат
«Моссад» угрожал прокурору МУС
Бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда / Photo: Reuters
28 мая 2024 г.

Бывший глава израильской внешней разведки «Моссад» Йосси Коэн в ходе секретных встреч в 2017 году угрожал тогдашнему прокурору Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуде, пытаясь заставить ее отказаться от расследования военных преступлений, в которых подозревались израильские военные. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники.

В расследовании, опубликованном во вторник на первой странице издания, утверждается, что тайные контакты Коэна с Бенсудой имели место до того, как бывший прокурор МУС приняла решение начать официальное расследование военных преступлений и преступлений против человечности на палестинских территориях.

Это расследование, начатое в 2021 году, достигло кульминации на прошлой неделе, когда преемник Бенсуды Карим Хан объявил, что добивается ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта в связи с военными преступлениями в секторе Газа.

Личное участие бывшего главы «Моссада» в операции против МУС, по словам высокопоставленного израильского чиновника, было санкционировано на высоком уровне. Другой источник издания сообщил, что Коэн действовал как «неофициальный посланник Нетаньяху» и лично руководил участием «Моссада» в почти десятилетней кампании страны по подрыву репутации суда.

Целью операции было скомпрометировать Бенсуду или привлечь ее в качестве человека, который будет сотрудничать с Израилем.

По словам собеседников издания, Коэн звонил Бенсуде по личному телефону, а однажды внезапно оказался у нее на пути. В беседе он упомянул компромат на ее мужа личного характера и сообщил, что расследование против Израиля угрожает ее карьере, а также ставит под угрозу безопасность ее семьи.

Трое источников издания были знакомы с официальными заявлениями Бенсуды в МУС по этому вопросу. По их словам, она рассказала, что Коэн несколько раз оказывал на нее давление, чтобы она не начала уголовное расследование по делу о преступлениях Израиля в отношении палестинцев.

«Угрожающие намеки» поступали и другим высокопоставленным членам Международного уголовного суда, рассказали собеседники издания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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