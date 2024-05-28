ТУРЦИЯ
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Стамбул бьет рекорды
За первые 4 месяца 2024 года турецкий мегаполис принял свыше 5,2 млн иностранных гостей, что на 9,94% больше, чем за тот же период прошлого года
Стамбул бьет рекорды
Туристы в Стамбуле / Фото: АА / Others
28 мая 2024 г.

Стамбул переживает настоящий туристический бум. По данным Министерства культуры и туризма Турции, с января по апрель 2024 года в городе побывало рекордное количество иностранных путешественников — 5 млн 244 тыс. 936 человек.

В апреле по сравнению с прошлым годом турпоток в Стамбул подскочил на 14,6% и достиг 1 млн 478 тыс. туристов. Больше всего гостей прибыло из России, Германии, Ирана, США, Франции и Великобритании.

Основной поток иностранцев (72,86%) прилетел через новый аэропорт Стамбула. Второй по значимости воздушной гаванью стал аэропорт Сабиха Гёкчен, через который въехали еще 394 772 иностранца.

В марте 2024 года гостиницы Стамбула были заполнены в среднем на 45,85%. Средняя продолжительность пребывания составила 2,21 ночи. Всего в сертифицированных отелях города остановились 1 млн 4 тыс. 536 постояльцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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