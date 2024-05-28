Стамбул переживает настоящий туристический бум. По данным Министерства культуры и туризма Турции, с января по апрель 2024 года в городе побывало рекордное количество иностранных путешественников — 5 млн 244 тыс. 936 человек.

В апреле по сравнению с прошлым годом турпоток в Стамбул подскочил на 14,6% и достиг 1 млн 478 тыс. туристов. Больше всего гостей прибыло из России, Германии, Ирана, США, Франции и Великобритании.

Основной поток иностранцев (72,86%) прилетел через новый аэропорт Стамбула. Второй по значимости воздушной гаванью стал аэропорт Сабиха Гёкчен, через который въехали еще 394 772 иностранца.

В марте 2024 года гостиницы Стамбула были заполнены в среднем на 45,85%. Средняя продолжительность пребывания составила 2,21 ночи. Всего в сертифицированных отелях города остановились 1 млн 4 тыс. 536 постояльцев.