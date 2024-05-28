Бельгия окажет Украине дополнительную военную помощь в размере 1 млрд долларов, включающую поставку 30 истребителей F-16. Соглашение было достигнуто во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

Посещение Бельгии является частью европейской поездки Зеленского, направленной на получение новой помощи для борьбы с российским вторжением, в рамках которой он уже посетил Испанию и планирует посетить Португалию.

«Соглашение гарантирует своевременную помощь Бельгии в обеспечении безопасности, предоставление современной бронетехники, оборудования для удовлетворения потребностей ВВС и ПВО Украины, морской безопасности, разминирование, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов, а также обучение военных», — сообщил Зеленский в социальной сети Х.

По словам украинского лидера, десятилетнее соглашение также включает сотрудничество с Бельгией в области разведки, кибербезопасности, борьбы с дезинформацией и военной промышленности.

В понедельник Украина и Испания подписали соглашение о поставке военной помощи в размере 1,1 млрд долларов в этом году и более 5 млрд долларов к 2027 году. В частности, Испания поставит Киеву танки Leopard и артиллерийские боеприпасы.

«Украина может рассчитывать на Испанию в ее борьбе за мир, в защите всех ценностей, которые нас объединяют», — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

В этом году Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией и Великобританией. Этот визит стал первым официальным визитом Зеленского в Испанию. Десять дней назад визит был отложен из-за наступления России на Харьковщине.