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Еще один египтянин погиб после перестрелки с Израилем
По данным СМИ, египетский солдат Ислам Ибрагим Абдель Разек скончался от ран после перестрелки с израильскими войсками
Еще один египтянин погиб после перестрелки с Израилем
Фото: Reuters / Others
28 мая 2024 г.

Второй египетский солдат погиб в результате вчерашнего инцидента со стрельбой на границе между сектором Газа и Египтом. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на местные источники. Издание сумело установить имя военнослужащего - Ислам Ибрагим Абдель Разек.

Напомним, накануне один египетский военный был убит, а другие ранены в перестрелке с израильскими войсками на КПП Рафах. С израильской стороны о пострадавших не сообщалось.

О новости про пограничный инцидент впервые стало известно в понедельник из израильских СМИ: сначала информация скрывалась, но позже была подтверждена военными Израиля, которые заявили, что «произошел инцидент с перестрелкой» на египетской границе и что ведется расследование.

Позже в понедельник представитель армии Египта подтвердил, что «элемент, отвечающий за охрану границы», был убит в перестрелке. Должностное лицо также сообщило о начале расследования.

Других официальных заявлений о гибели солдат пока не поступало.

Надо сказать, что напряженность на границе резко возросла после захвата КПП Рафах израильтянами в начале месяца в ходе вторжения в Газу. Каир направил подкрепления, закрыл переход и потребовал вывода израильских сил. Захват погранперехода поставил под угрозу 45-летний египетско-израильский мирный договор и сотрудничество в сфере безопасности между странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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