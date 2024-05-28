Грузинский парламент проголосовал за первоначальную версию законопроекта «О прозрачности внешнего влияния», тем самым преодолев вето президента Саломе Зурабишвили. Напомним, глава государства предлагала добавить в документ лишь одну статью, согласно которой инициатива теряет силу через день после вступления.

Законопроект об иноагентах обязывает СМИ и неправительственные организации, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, регистрироваться в специальном реестре Минюста. Инициативу грузинских властей уже осудили в Вашингтоне и Брюсселе, где намерены наложить санкции на политиков, поддержавших документ.

Утром 28 мая на площади возле парламента Грузии вновь начали собираться несогласные с принятием закона граждане. На акциях звучит лозунг: «Нет российскому закону». Участники протестов убеждены: преодоление вето президента будет означать отказ республики от вступления в Евросоюз и НАТО, куда страна стремилась последние годы.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в День независимости Грузии пытается успокоить население, заявляя, что принятие законопроекта об иноагентах пойдет республике только на пользу. По его словам, уже к 2030 году республика воссоединится с Абхазией и Южной Осетией и в таком составе присоединится к Евросоюзу.

Более того, по словам Кобахидзе, отчасти именно из-за ЕС властям якобы и пришлось принимать скандальную инициативу. В частности, глава правительства заявляет о существовании «партии глобальной войны», целью которой стало открытие «второго фронта» с Россией в Грузии. Предполагается, что принятие закона об иноагентах должно помешать воплотиться в жизнь этим планам.

Дошло до того, что премьер-министр Грузии сообщил о поступающих в его адрес угрозах расправы, если парламент преодолеет вето. По его словам, один из еврокомиссаров в телефонном разговоре напомнил ему о судьбе главы кабмина Словакии Роберта Фицо. «Вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны», — передал слова некоего еврокомиссара грузинский премьер.

О происходящем в Тбилиси и о том, кто угрожает грузинскому премьеру, TRT на русском поговорил с политологом Гелой Васадзе:

— Проблема не столько в самом законопроекте об иноагентах, сколько в том, что он является триггером изменения внешнеэкономического курса страны. Этот документ ставит под угрозу евроатлантическую и европейскую интеграцию Грузии.

Если мы говорим о демократии, то имеем в виду не только свободу слова и права человека, что, безусловно, очень важно. Еще мы подразумеваем и геополитический аспект. Такая резкая переориентация страны ставит под угрозу реализацию обязательств, которые были взяты Грузией по региональным проектам, а это и нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, а также Южно-Кавказский газопровод.

Во-вторых, подобная смена политического курса способна обвалить экономику страны. Банковская система неизбежно попадет под санкции. Большие опасения вызывает вопрос режима свободной торговли с Евросоюзом. А что будет с торговыми отношения с США, машины из которых составляют значительную часть грузинского реэкспорта?

Я думаю, что сегодня Грузия находится перед самыми большими рисками в истории с момента восстановления независимости. И это риски такого уровня, которых не было даже в августе 2008 года, поскольку тогда нас поддерживали многие страны.

Сегодня остается и риск гражданского противостояния, потому что на протесты вышло огромное количество людей. Такого не было даже в период национально-освободительного движения в конце 80-х годов. Это все, конечно же, не может не вызывать беспокойство.

— Почему в «Грузинской мечте» решили рискнуть отношениями с западными партнерами и принять этот закон?

— Я думаю, что тут все гораздо сложнее и трагичнее. Видимо, из Москвы сделали предложение, от которого они не смогли отказаться. Что это было за предложение, какая там была угроза — сказать сложно. Но факт остается фактом. Я не верю в нелогичность действий правительства, как и в то, что кто-то сошел с ума. Поэтому это единственная версия.

Тем более что для Москвы было принципиально важным вернуть Грузию под свою политическую крышу. Влияние над Азербайджаном и Арменией практически потеряно, и оно снизится еще больше, когда страны подпишут мирное соглашение. В регионе остается только Грузия, и тут логика действий Москвы для меня абсолютно понятна.

– У Грузии нет альтернатив, кроме России? Может ли это быть Китай?

— Китай не присутствует политически в Грузии. У нас альтернатива: или коллективный Запад, или Россия. Просто нет серьезного политического присутствия других игроков.

– Думаете, это безвыходная ситуация?

— Из любой ситуации есть выход. Говорят, что выход там же, где был вход. К сожалению, не только Грузию, но и весь Южный Кавказ ждет тяжелый период. И это очень печально, поскольку вроде бы только выдохнули и увидели позитив в армяно-азербайджанских отношениях, а сейчас появилась другая напасть. Это будет сложный политический процесс, вплоть до парламентских выборов, а дальше посмотрим.

— Насколько могут оказаться реальными заявления Кобахидзе о поступающих угрозах?

— Это абсолютно безответственное высказывание. Причем премьер-министр подставил единственную силу Евросоюза, которая их поддерживает. Указанным еврокомиссаром оказался Оливер Вархей, который уже опроверг все обвинения.

Со слов Кобахидзе же получается, что ему угрожал представитель Виктора Орбана. Это полный бред и бессмыслица, поскольку единственная страна в ЕС, которая может поддержать «Грузинскую мечту» — это Венгрия. Я бы еще понял, если бы он обвинил представителя Франции, Германии, Люксембурга. Но в данном случае у меня нет объяснений.

— Люди в Грузии верят таким заявлениям?

— Основная масса, конечно же, нет. Вы посмотрите, что сейчас происходит: 70% населения Грузии раньше говорило «чума на оба ваших дома», имея в виду Иванишвили и Саакашвили. Население не собиралось ходить на выборы, поскольку не верило ни одному из этих политиков. Сейчас «Грузинская мечта» сама сделала так, что большая часть населения оказалась включенной в политический процесс.