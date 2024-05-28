Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ президента США Джо Байдена от посещения саммита мира в Швейцарии 15-16 июня «не слишком сильным решением». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

«Я считаю, что это не слишком сильное решение. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию только будет аплодировать Путин, причем стоя», — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Байдену следует лично присутствовать на саммите, несмотря на поддержку США, поскольку неизвестно, на каком уровне эта поддержка будет выражена.

Президент Украины добавил, что Путин «очень сильно боится саммита мира». «Он думал, что 90 стран нас не поддержат. Он срывал этот саммит и продолжит это делать», — отметил Зеленский.

Согласно информации Bloomberg, Байден, скорее всего, пропустит саммит из-за пересечения с мероприятием по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Также вице-президент США Камала Харрис не будет присутствовать на саммите.

Владимир Зеленский также заявил, что российские власти пытаются сорвать саммит, планируя «максимально показать нелегитимность» встречи. «И, конечно же, есть еще один аспект, который я считаю опасным. Это неприезд лидеров. По всем данным всех разведок этим занимаются русские», — подчеркнул Зеленский.

Глобальный саммит, на котором планируется обсудить усилия стран по достижению мира в Украине, пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Среди основных вопросов повестки: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных по формуле «всех на всех». На саммит приглашены более 160 государств, однако Россия приглашения не получила.

Президент РФ дал знать, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо», — заявил Путин. По мнению официального представителя МИД РФ, швейцарский саммит – «надувалово, придуманное Госдепартаментом США».