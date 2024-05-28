Завершилось заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В письменном заявлении, опубликованном по итогам встречи, говорится о решительных и успешных операциях внутри страны и за рубежом против угроз национальному единству, исходящих от террористических организаций PKK/KCK-PYD/YPG, ФЕТО и ДАЕШ.

Было подчеркнуто, что координация и сотрудничество с Ираком выйдут на новый уровень, что укрепит совместные усилия по развитию региона. Упомянуто устранение угрозы от PKK/KCK-PYD/YPG в Ираке и Сирии, а также недопущение ущерба национальной безопасности и территориальной целостности соседних стран.

Совет отметил важность увеличения числа стран, признающих Государство Палестина, и активизации усилий по привлечению Израиля к ответственности за преступления в Газе. Также обсуждались гуманитарные последствия войны в Украине и возможности для установления справедливого мира. Подчеркивалась важность безопасности судоходства в Черном море.

Совет подтвердил поддержку переговоров между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира, и рассмотрел прогресс в области искусственного интеллекта, отметив важность готовности к его научным, военным, экономическим и социальным последствиям.