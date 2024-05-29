ХАМАС заявил международным посредникам, что прекращает свое участие в переговорах о прекращении огня в Газе после израильского авиаудара по палаточному лагерю беженцев в Рафахе. Тогда по меньшей мере 45 человек погибли и еще десятки получили ранения, большинство из них — женщины и дети.

Об этом изданию Middle East Eye (MEE) сообщил источник, близкий к ХАМАС.

Бомбардировка, в результате которой некоторые палестинцы сгорели заживо, была произведена через два дня после того, как Международный суд ООН приказал Израилю «немедленно прекратить военное вторжение в Рафах».

Источник, близкий к ХАМАС, сообщил MEE во вторник, что организация передала посредникам, что прекращает участие в переговорах до тех пор, пока Израиль не прекратит наступление на Рафах, не выведет свои войска и не откроет вновь КПП «Рафах», передав его под прежнее управление.

Этот пограничный переход — важнейший пункт доставки продовольствия, медикаментов и других товаров для 2,3 млн жителей Газы.

«КПП «Рафах» должен вернуться под прежнее управление, и никому не разрешается возвращаться на КПП, ни Маджиду Фараджу, ни его властям, и не будет никакого возврата к переговорам, пока КПП не будет вновь открыт под прежним управлением», — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что будущие переговоры будут проходить в виде «одного этапа» и с «одним набором процедур».

«После восьми месяцев бесплодных переговоров и продолжающихся массовых убийств... не будет ни переговоров, ни пересмотра подписанного документа, ни обсуждения его деталей», — отметил источник.

«Сначала они (Израиль) должны прекратить резню, покинуть КПП «Рафах» и прекратить агрессию — тогда мы сможем говорить. Пока этого не произойдет, никаких обсуждений не будет», — добавил он.

Израильская газета Haaretz первой сообщила о решении ХАМАС выйти из переговоров.

Ранее в этом месяце ХАМАС публично заявил о своем согласии с предложением о прекращении огня, выдвинутым посредниками Катаром и Египтом, но Израиль заявил, что это предложение не соответствует его требованиям.

В понедельник издание Axios сообщило, что директор Моссада Дэвид Барнеа согласился на новые рамки зашедших в тупик переговоров после встречи в Париже в пятницу с главой ЦРУ Биллом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдельрахманом аль-Тани.

Во вторник египетский государственный телеканал Al-Qahera News со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что египетская делегация служб безопасности пытается возобновить переговоры.

По словам чиновника, Египет сообщил всем сторонам, что усилия по возобновлению переговоров подорваны продолжающейся наземной операцией Израиля на юге Газы, которая привела к «ужасным последствиям».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под давлением ультраправых членов своей правящей коалиции, неоднократно отвергал требования ХАМАС о прекращении огня.

Во вторник, признав, что убийство 45 палестинцев было «трагическим инцидентом», он не обеспокоился по поводу военных действий в Рафахе и не показал никаких признаков изменения курса.

«Я не намерен прекращать войну, пока не будут достигнуты все цели», — сказал он.