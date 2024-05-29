По мнению Белого дома, Израиль не нарушал «красную линию», несмотря на сообщения об израильских танках в центре Рафаха, осажденного города на юге Газы.

В начале марта президент США провел красную линию для своего главного союзника на Ближнем Востоке. Он заявил CNN, что Вашингтон не будет поставлять израильской армии бомбы и артиллерийские снаряды для вторжения в Рафах на юге Газы.

«У меня нет никаких сведений об изменениях в политике, о которых можно было бы говорить. Это просто произошло», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби прессе. «Израиль собирается провести расследование. Будем с большим интересом следить за тем, что они найдут в ходе этого расследования. А там посмотрим».

Он добавил, что США не устанавливают «измерительную палочку или квоту», чтобы проверить, была ли нарушена их красная линия, но сказал, что бомбардировка Израиля в воскресенье не пересекла красную линию, установленную Байденом для приостановки поставок оружия.

«Мы также говорили, что не хотим видеть крупную наземную операцию в Рафахе, которая действительно затруднила бы израильтянам преследование ХАМАС без нанесения значительного ущерба и потенциально большого числа погибших. Пока мы этого не видим», — сказал он.

В Госдепе также отказались считать, что красная линия была пересечена.

«Пока что это другой тип военной операции», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, проводя различие между наступлением Израиля на Рафах и более ранними нападениями на крупные города, такие как Хан-Юнус и город Газа.

«Мы будем продолжать напоминать Израилю его обязанность полностью соблюдать международное гуманитарное право, минимизировать воздействие своих операций на гражданское население и максимально увеличить поток гуманитарной помощи для нуждающихся», - сказал Миллер.

В воскресенье по меньшей мере 45 человек погибли и десятки получили ранения, когда Израиль нанес удар по палаточному лагерю беженцев в районе Тель ас-Султан на западе Рафаха.

Этот удар заставил ХАМАС сообщить посредникам, что он прекращает свое участие в переговорах о прекращении огня, направленных на остановку войны в Газе.

Бомбардировка Израиля вызвала возмущение среди сторонников Байдена.

Александрия Окасио-Кортес, прогрессивный демократ в Палате представителей, назвала удар «неоправданным зверством» и призвала Байдена в социальных сетях «сдержать свое слово и приостановить военную помощь».

Вчера вечером из Рафаха пришли ужасные и раздирающие душу кадры», — заявила конгрессвумен Айанна Прессли. Она задалась вопросом: «Сколько еще США будут стоять в стороне, пока израильские военные убивают и калечат палестинских младенцев?».

Республиканцы же преимущественно заявляют о себе как о непоколебимых сторонниках Израиля. Никки Хейли, бывшая кандидат в президенты от республиканцев, посетила Израиль во вторник и была сфотографирована, подписывая израильскую бомбу с надписью «Прикончи их».

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена готова работать над санкциями против чиновников Международного уголовного суда после того, как главный прокурор суда призвал выдать ордера на арест руководства Израиля и ХАМАС.

Однако во вторник Белый дом отказался от этих обещаний, заявив журналистам: «Мы не считаем, что санкции против МУС — это правильный подход».