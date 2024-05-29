Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с поздравительным посланием по случаю 571-й годовщины завоевания Стамбула османскими войсками под предводительством Фатиха Султана Мехмета в 1453 году. Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, он назвал это событие «одной из великих побед мировой и нашей истории».

Глава государства подчеркнул важность понимания духа этого священного завоевания и отдал должное «военному гению, решимости и стойкости нашего героического войска».

«Благодаря военному гению, решимости и стойкости нашего героического войска священному народу удалось укорениться на целом континенте. Стамбул, при справедливом и терпимом правлении великого государственного деятеля Фатиха Султана Мехмета, стал центром, где сосуществовали различные веры и культуры», — отметил турецкий лидер.

«Вера, решимость и упорство, которыми обладали Фатих Султан Мехмет и его героические воины при завоевании Стамбула, сегодня вдохновляют нас на достижение цели «Век Турции», — заявил Эрдоган.

Супруга президента Эмине Эрдоган также присоединилась к поздравлениям, назвав Стамбул «оставленным нам древним наследием, сокровищем, которое мы должны беречь вечно». Она почтила память «Фатиха Султана Мехмета Хана и его героического войска» в этот знаменательный день.